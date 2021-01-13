Sürüye saldıran pitbull vuruldu

Köpeğin gelmesiyle ürken koyunlar koşuşturmaya başlayınca ortalık karıştı. Saldırgan köpek ağıla koyunların içerisine daldı ve 3 koyunu öldürdü. Daha sonra 12 koyunun da ağız bölümlerini parçalayarak yaraladı. Koyunların sahibi olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok olurken, saldırgan köpek av tüfeği ile vurularak etkisiz hale getirilebildi.

KOYUNLARI KESTİLER

Bu arada belediyede meclis üyesi olan veteriner hekim Şükrü İrimağzı da olay yerine çağrıldı. Yapılan ilk inceleme sonrası ağız bölümleri parçalanan koyunların hızla kesilmesine karar verildi. Jandarma yaptığı inceleme sonrası köpek sahibini buldu ve ifadesini aldı. Veteriner hekim İrimağzı'nın öldürülen köpeğin kuduz olup olmadığını saplandıktan sonra koyunların kesim işleminin yapılacağını belirtti. Koyunları telef olan ağıl sahibi Rıza İşcan ise büyük üzüntü yaşadı.





SAHİPLERİ 'SİLAH' OLARAK KULLANIYOR

MANİSA'DA sahiplerince işlenen suçlarda kullanılan pitbull cinsi 70 köpek, Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi'nde rehabilite ediliyor. El koyularak hayvan bakım evlerine yerleştirilen köpekler, önce kısırlaştırılıyor. Ardından tekli kafeslere alınıyor. Tedavilerinin yanı sıra bakımları da yapılan köpeklerin rehabilite sürelerinde saldırganlık sergilemedikleri bildiriliyor. Bu hayvanların sahipleri tarafından sürekli saldırgan yetiştirildiğini ve gasp, hırsızlık gibi olaylarda bir silah olarak kullanıldığını belirten uzmanlar, "Bu köpekleri kötü amaçlarınıza alet etmeyin" dediler.