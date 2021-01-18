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’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ocak 2021 Salı günü Denizli merkez ve 'ın muhtelif mahallelerinde içme suyu kesintisi yapılacağı belirtildi. İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler...

Denizli’de 11 mahallede su kesintisi yaşanacak

18.01.2021, 11:48

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Ocak 2021 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece 23.30 ile 05.00 saatleri arasında Denizli merkezde İlbade, Muratdede, Sırakapılar, Saraylar, Topraklık, 15 Mayıs, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Altıntop, Atalar ve Fesleğen Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

BULDAN'IN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ
Buldan ilçesinin Cumhuriyet, Gölbaşı, 4 Eylül, Kurtuluş, Turan, Karşıyaka ve Yeni Mahalleyi besleyen içme suyu deposu ve hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile 19 Ocak 2021 Salı günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda, su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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