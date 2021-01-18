Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 459 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 879 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 63 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 25'inin yaralanmalı, 37'sinin maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.