  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 37’i maddi hasarlı ve 25’i yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 63 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi
DHA

18.01.2021, 18:12

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 459 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 879 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 63 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 25'inin yaralanmalı, 37'sinin maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.