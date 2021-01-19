Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Denizli'de korkutan şiddetli deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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