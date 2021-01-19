  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de korkutan şiddetli deprem

'de korkutan şiddetli deprem

Gelen son dakika haberine göre; (AFAD), saat 03.41'de 'nin ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Denizli'de korkutan şiddetli deprem

19.01.2021, 08:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de korkutan şiddetli deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.