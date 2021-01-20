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Haberler Denizli 103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı

103 yaşındaki Rukiye nineye aşısı yapıldı

Demnizli'nin ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya aşısının ilk dozu uygulandı. Sağlık çalışanlarının özel ilgi gösterdiği Pala, salgından korunmak için herkesin olması gerektiğini söyledi.

103 yaşındaki Rukiye nineye koronavirüs aşısı yapıldı
AA

20.01.2021, 17:09

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Bulgaristan'ın Osmanpazar köyünden Türkiye'ye 1951'de göç eden Rukiye Pala, eşinin vefatının ardından, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde ikamet eden kızı Aysel Günay'ın yanında yaşamını sürdürüyor.

Rukiye Pala, yakınlarının yardımıyla Nikfer Aile Sağlığı Merkezine giderek aşı oldu.

İşitme sorunu yaşayan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Pala'nın kızı Aysel Günay ise annesinin isteyerek aşı olduğunu belirterek, "Annem salgın boyunca maskesini hiç çıkartmadı. Aşı geldiğini duyunca da hemen olmak istedi. Köyün en yaşlısı olarak ilk aşıyı yaptırarak örnek oldu." dedi.

Mahallede bulunan huzurevindeki yaşlılara da aşı yapıldı.

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