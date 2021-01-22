  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirip satıyordu! Polis baskınında yakalandı

tabancaları gerçek silahlara çevirip satıyordu! Polis baskınında yakalandı

’de yasadışı silah imal ederek ticaretini gerçekleştiren ve uyuşturucu madde bulundurma ile kullanmak suçundan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. tabancalar üzerinde tadilat yaparak ateşli silahlara çeviren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirip satıyordu! Polis baskınında yakalandı
İHA

22.01.2021, 08:57

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri "silah kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hafif makineli görünümlü kurusıkı tabanlar üzerinde tadilatlar yaparak ateşli silahlara dönüştürüldüğü ve bu silahların yasadışı yollar ile satıldığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için ikametine operasyon düzenlendi.

SİLAH, SİLAH PARÇALARI VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, 23 adet tabanca mekanizma parçası, 2 adet yapım aşamasında kurusıkından bozma hafif makineli görünümlü tabanca, 3 adet şarjör, 5 adet tabanca gövdesi, 29 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktar ile çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMASININ ARDINDAN ADLİ MAKAMLARCA İŞLEM YAPILDI
Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun kapsamında ki "Yasadışı silah imal ve ticareti yapma" ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca işlem yapıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirip satıyordu! Polis baskınında yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.