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için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

, ’de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü için ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.

Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İHA

24.01.2021, 13:56

Denizli ve Ege Bölgesi'nde bu gece yarısından itibaren ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
"Denizli'de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü gece 02.00'den 23.00'e kadar sürecek fırtına, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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