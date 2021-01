Rümeysa’nın online sınıfı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey köyünde oturan Bilal Başol, üniversitede okuyan kızının eğitiminin aksamaması için büyük fedakarlık gösterdi. Giresun Üniversitesi'nde okuyan Rümeysa Nur Başol, oturdukları evde internet çekmediği için uzaktan eğitime bir süre katılamadı. Kızının derslerinden geri kalmasını istemeyen baba Başol, yıllarca kullandığı GSM operatörünü değiştirdi, kızına 2 bin liraya yeni bir laptop aldı. Ancak ne yaptıysa kızının internete bağlanmasını sağlayamadı. Baba Başol, pes etmedi. Tarlada çalışırken telefonun çekmesi için gittiği köyün en yüksek noktası aklına gelince kolları sıvayan fedakar baba, internetin çektiği tepeye kızı için tek odalı bir ev yaptı. Tek odalı eve, elektrik ve su bağlatan baba, kızının geleceği için tüm sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı.

BİZ YERİMİZDE Mİ SAYALIM!

İKİ çocuk babası 58 yaşındaki baba Bilal Başol, kızı için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirterek, "Kızım kendi gayretleriyle üniversiteyi kazandı. Uzaktan eğitimle derslerine çalışıyor. Fakat köyümüz merkezden uzak olduğundan her yerde internet çekmiyor. Kızımın derslerinden geri kalmasına gönlüm razı olmadı. Ben de internetin en iyi çektiği tepeye kızım için tek odalı bir ev yaptım. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Yapay zekalı robotlar üretiliyor. Akıllı evler, akıllı telefonlar derken her şey akıllı oldu. Biz yerimizde mi sayalım. Ben de bir baba olarak kızım için karınca kaderince elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu gayretlerimizin neticesinde vatana millete hayırlı bir evlat olmalarını beklerim" dedi.

RUMEYSA MİMAR OLACAK

BABASININ emeklerini boşa çıkarmayacağını söyleyen Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yapı Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rümeysa Nur Başol, "Köyümüzde internet sadece tarlamızda çekiyor. Aracımızla her gün gelip bazen gece yarılarına kadar ders çalışıyor-dum. Kış gelince araçta üşümeye başladım. Bu nedenle babam tek odalı bir ev yaptı. Babam sağolsun bana çok destek oluyor. Beni ben-den daha fazla düşünüyor. Baba-mın emeklerini boşa çıkarmamak, mimar olma hayalime ulaşmak için ben de elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Genç kız, "Köyümü-zün olduğu bölgeye, benim gibi mağdur olan birçok öğrenci adına telefon operatörlerinden sinyal gücünü artıracak yatırımlar bek-liyoruz" diyerek yetkililerden köyün internet çekmeme sorununa çözüm bulmalarını talep etti.

Sebahattin ALP