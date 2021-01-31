‘İbrahim için canımız feda’

Çivril ilçesinde yaşayan Aynur (59) ve İhsan Doğan (62) çiftinin 41 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamadı. Evlat özlemi çeken Doğan çifti, ailesini trafik kazasında kaybeden İbrahim'i 1 yaşındayken evlat edinmeye karar verdi. 30 yıl önce evlat edindikleri ve kendi çocuklarıymış gibi bakıp büyüttükleri İbrahim'e anne baba hasreti çektirmeyen Doğan çifti, üvey oğullarını 5 yıl önce de davullu zurnalı düğünle evlendirip kendi yuvasını kurmasını sağladı.

BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Bir firmada yönetici olarak çalışan İbrahim Doğan (31), nefes almakta güçlük çektiği için burnundan ameliyat oldu. Evlendikten 7 ay sonra olduğu burun ameliyatı sırasında kalbi duran Doğan, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü ancak beyni oksijensiz kaldığından felç kaldı. Konuşamayan, yürüyemeyen ve yatağa mahkum kalan İbrahim'i kısa süre sonra da eşi terk etti.



SADECE GÖZ TEMASI KURUYOR

Eşinin kendisini bırakıp gitmesinin ardından üvey oğulları İbrahim'i Doğan çifti sahip çıktı. Babaevine dönen İbrahim'in bakımını annesi Aynur Doğan üstlendi. Sadece "anne" diyebilen oğluyla göz temasıyla iletişim kurabilen anne Doğan, oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Baba Doğan ise oğlunu yürümesi ve konuşması için haftanın 2 günü Denizli'deki özel eğitim kurumuna götürüyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI