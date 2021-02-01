Denizli Kayak Merkezinde sezon açıldı

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan ve kesintisiz 12 kilometre kayak imkanı sunan merkezde kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.

Kayakseverlerin kesintisiz kayak ve snowboard yapabildiği Denizli Kayak Merkezi'nde, iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı merkeze gelen misafirler, 1700 ve 1500 metrelik 2 kayak pisti ile çocukların yararlanabileceği 700 metre uzunluğunda babylift pistinde kayak yaptı.

Merkezde 2 kar ezme makinesi de 24 saat görev yaparak pistleri hazır tutuyor.

Geçen yıl kış sezonunda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlayan merkezde telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler, eşsiz manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleme şansı buluyor.

Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 65 santimetreyi buldu. Jandarma ve sağlık ekipleri de oluşabilecek olumsuz durumlara karşı nöbetlerini sürdürüyor.

Denizli Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kuşanç, sezonu açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tesis ve pistlerin son kontrollerini yaptıklarını dile getiren Kuşanç, "Son günlerde yağan karla birlikte pistlerimiz hazırlandı. Misafirlerimiz kayak keyfi yaşıyor." diye konuştu.

Aydın'dan gelen Binnur Karaarslan ise karla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Evde kalmaktan sıkılmıştım. Uzun süredir kara hasrettik. Eğlenmeye geldik. Çok mutluyum." dedi.

Esat Karaaslan da kayak sezonu açıldığı için sevinçli olduklarını ifade ederek, "Bu sene yeterince kar olmadığını gördük. Ama en azından bizi kurtaracak derecede var. İnşallah hafta sonları da açık olur. Kurallara gözeterek eğlencemize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Sümeyye Ayaz ise "Keşke daha önceden açılsaydı. Herkes için daha iyi olurdu. Ama buna da çok şükür. İnşallah sezon herkes için güzel geçer. Kesinlikle bir daha geleceğim buraya." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Akan ise ilk defa geldiği kayak merkezini beğendiğini ve gün boyunca kayak yapmayı düşündüğünü söyledi.