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Haberler Denizli Tekstil fabrikası yoğun dumanlar sonrası alevlere teslim oldu

yoğun dumanlar sonrası alevlere teslim oldu

’de tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürürken, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Tekstil fabrikası yoğun dumanlar sonrası alevlere teslim oldu
İHA

01.02.2021, 13:10

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun duman sonrası fabrikadan alevler teslim olurken çevredeki esnaflar fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere karşı yoğun çaba sarf ederek söndürmeye çalıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın sonrası ürünleri büyük zarar görürken kullanılamaz hale geldi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, büyük oranda maddi zarar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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