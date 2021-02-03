Denizli'de akılalmaz olay! Eski sevgilisinin evini taşlayan kadın....

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süre önce sevgili olan Seda Ersoy (24) ve Mustafa Tekin (25) aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. Ayrılmanın acısını atlatamayan takıntılı eski sevgili, zaman zaman ayrıldığı sevgilisin evine gelerek camları kırdı. Önceki gece yine öfkesi kabaran Seda Ersoy, gece yarısı tekrar eski erkek arkadaşının evine gelerek taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin (60) ise uykuda olduğu sırada sesleri duyarak uyandı. Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu esnada genç kız, yanında getirdiği molotof kokteylini evin kapısına attı. Seda Ersoy kırılan şişenin içindeki sıvı tutuşmayınca bu defa çakmakla kapıyı tutuşturdu. Sesleri duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri ise alevleri görerek, söndürmek için kapıya yöneldi. komşuların geldiğini gören Ersoy olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

"BU KIZ ÇOK TEHLİKELİ"

Şikayetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, polis merkezine götürüldü. Zeynep Tekin, "Tam uykuya dalacağım sırada bir gümbürtü duydum. Uyku sersemi uyandığımda birini bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Sanki ev yıkılıyordu, öyle çok bağırdı ki dediklerini de anlayamadım. Korkumdan dışarıya çıkamadım. Evi yakmaya çalıştı. Dumanlar içeri girdi. Kız çok tehlikeli. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Oğlumla arkadaştı. Oğlum bıraktı diye yapıyor. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP