  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü

'de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü

'nin ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu çökme meydana geldi. ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.

Denizli'de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü
DHA

10.02.2021, 11:59

Çameli ilçesinde dün gece şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması sonucu çökme meydana geldi.



Ericek Mevkisinde meydana gelen çökmenin ardından yol ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.
Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Aytekin Erten, daha önce de yollarında çatlaklar ve çökmeler meydana geldiğini anlatarak, "Yolumuz çökme nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri, yolu eski haline getirmek için çalışıyor. Çalışmaların 2 gün süreceği söylendi. Ulaşımımızı farklı güzergahlardan sağlıyoruz. Mahallemizde 2 ay önce de buna benzer bir durum meydana gelmişti" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.