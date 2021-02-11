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Haberler Denizli Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi İtfaiye ekipleri kurtardı

Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi İtfaiye ekipleri kurtardı

’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bir evin bahçesinde bulunan duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan 2 kişiyi İtfaiye ekipleri kurtardı

11.02.2021, 10:59

Kaza, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 20 Y 0492 plakalı otomobil sürücüsü yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 yolcu bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar kaza sesini duyarak yaralılara yardım ederken 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kapılar kaza anında kilitlendiği ve sıkıştığı için ekipler tarafından kesilerek yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kurtardığı yaralıları sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin hastalara ilk müdahalesinin ardın yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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