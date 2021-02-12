Cezayı yedi, kahkahayı bastı! Poz vermeyi de ihmal etmedi

Gece yarısından sonra Denizli - Antalya karayolu üzerinde seyreden ve içerisinde üç gencin bulunduğu ticari taksiyi fark eden motosikletli polis ekipleri, gençlerin hareketlerinden şüphelenince aracı durdurmak istedi. Takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.





Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL'den para cezası kesildi. Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.





Olayı görüntüleyen gazetecinin "Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız" sorusuna da ilgin bir cevap veren S.H., "Arkadaşıma gidiyordum. Şuan ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın" diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.





Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı. Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.