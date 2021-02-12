  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Cezayı yedi, kahkahayı bastı! Poz vermeyi de ihmal etmedi

Cezayı yedi, kahkahayı bastı! Poz vermeyi de ihmal etmedi

’de kısıtlamayı delerek eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıkan genç kız, kendisine kesilince gülmeye başladı. Araması olduğu için gözaltına alınıp karakola götürülen genç kız, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Cezayı yedi, kahkahayı bastı! Poz vermeyi de ihmal etmedi
İHA

12.02.2021, 10:00

Gece yarısından sonra Denizli - Antalya karayolu üzerinde seyreden ve içerisinde üç gencin bulunduğu ticari taksiyi fark eden motosikletli polis ekipleri, gençlerin hareketlerinden şüphelenince aracı durdurmak istedi. Takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.



Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL'den para cezası kesildi. Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.



Olayı görüntüleyen gazetecinin "Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız" sorusuna da ilgin bir cevap veren S.H., "Arkadaşıma gidiyordum. Şuan ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın" diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.



Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı. Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cezayı yedi, kahkahayı bastı! Poz vermeyi de ihmal etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.