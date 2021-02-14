Bu da Sevgililer Günü’ne özel simit

Çivril'de faaliyet gösteren simit fırını 14 Şubat Sevgililer gününe özel kalp şeklinde simit üretti. Fırın sahibi Fevzi Demirci özel gün içi yapılan simitlerin müşterilerinde hoşuna gittiğini ve küçükte olsa insanları mutlu edebilmek için yaptıklarını ifade etti.

Sevgililer gününün Pazar gününe denk gelmesiyle kahvaltılık almaya gelenlerin kalp şeklindeki simitlere büyük ilgi gösterdiğini belirten Demirci, "14 Şubat Sevgililer gününe özel bir şey yapmak istedik. Onun için kalp şeklinde simit yaptık müşterilerimiz de büyük ilgi gösterdi. Sevgi aslında herhangi bir şey le gösterilecek bir şey değildir ama bizde bu gün farklı bir şey yapmak istedik. Müşterilerimizin de hoşuna gitti" dedi.