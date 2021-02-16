Denizli'deki Genç Ofisi'ni Bakan Kasapoğlu hizmete açtı

Denizli'deki temasları kapsamında Pamukkale Üniversitesi yerleşkesine geçen Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek verilmesi amacıyla oluşturulan Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kasapoğlu, bakanlık olarak tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gençler neredeyse kendilerinin de orada olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Hem bunu söylüyoruz hem de gereği neyse onu yapıyoruz. Hamdolsun bu doğrultuda 15 gün içerisinde dördüncü genç ofisimizi açıyoruz. Genç bir nüfusun ve bu anlamda müthiş bir potansiyelin sahibi bir ülke olmak Türkiye için önemli bir avantaj. Bu doğrultuda gençlerimiz için her türlü imkanı seferber etmek bizim için onurlu bir görev. Yeter ki gençlerimiz istesin, düşünsün hayal etsin ve hayallerinin peşinden gitsin."

Kasapoğlu gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için "Fikir sizden, destek bizden" konulu proje destekleriyle milyonlarca liralık projelere destek verdiklerini ifade ederek, Genç Ofisi'nin gençlerle bakanlık arasında da güçlü bir köprü kuracağını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, açılışını yapacakları merkezi büyüterek üniversite akademi işbirliğini daha üst çıtalara çıkarmayı hedeflediklerini de bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Genç Ofisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Genç Ofisi'ndeki güzel sanatlar, müzik, inovasyon stüdyoları ve tiyatro atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu daha sonra kentte yapımı planlanan yeni stadın arazisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Pamukkale Belediyesi ve AK Parti Denizli İl Başkanlığı ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.