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Haberler Denizli Durmuş Ali Çoban Lisesi Avrupa birincisi oldu

Avrupa birincisi oldu

Durmuş Ali Çoban Lisesi Avrupa birincisi oldu

28.2.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi İlçesinde proje okulu olarak faaliyet gösteren Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi e-Twinning'te en büyük ödül olan Avrupa birinciliğini kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, elde ettikleri başarı ile ülkemizin adını Avrupa düzeyinde duyuran Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Pelin Bölükbaşı'nı makamında kabul etti. Ekici, "Projede okulumuz; birçok alanda 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı hedefledi" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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