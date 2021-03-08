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Haberler Denizli Son dakika: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Son dakika: 'de tekstil fabrikasında yangın

’de tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. 3 katlı fabrikanın çatı katında meydana gelen yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerin bir kısmı dumandan etkilenirken yoğun duman kilometrelerce öteden fark edildi.

Son dakika: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
AA

08.03.2021, 18:02 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 18:58

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Havlu kumaşı ve makinelerin olduğu öğrenilen kısımda alev ve dumanları fark eden çok sayıda işçi bir anda kendini dışarı attı.

Kimi işçiler yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri dört bir koldan alevlere müdahale etti. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce öteden fark edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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