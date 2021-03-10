Başkanın makam aracı ve koltuğuna haciz geldi

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Hamidiye Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Uygun, 10 yıl önce çalıştığı Bozkurt Belediyesi'nde iş kazası geçirdi. Açtığı dava 1.5 yıl önce sonuçlanan Uygun, 640 bin lira tazminat almaya hak kazandı. CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise, 640 bin liralık borcu tek seferde ödeyemeyeceklerini belirterek uzlaşma istedi. Taksit taksit ödeme teklifini kabul eden Mehmet Uygun, ilk ödeme olan 100 bin lirayı aldı. İkinci taksitin 15 ay geçmesine rağmen ödenmediğini ve karşısında herhangi bir muhatap bulamadığını kaydeden Uygun, avukat aracılığıyla kalan borcu tek seferde istedi. Olumsuz yanıt alınmasının ardından Bozkurt Belediyesi'ne haciz gönderildi.

Çelik'in makam odasındaki mobilyalar ile televizyonunun yanı sıra, makam aracına da haciz geldi.

ATATÜRK SÖMÜRÜSÜ YAPTI

Mehmet Uygun'un ilçe merkezindeki 400 bin lira değerindeki bir dükkan ve arsa ile ödeme tekliflerini kabul etmeyerek nakit parayı tek seferde istediğini dile getiren Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise sosyal medyadan Atatürk ile ilgili paylaşım yaptı. Görevlilerin 10 lira değerindeki Atatürk posterini ve çerçevesini de haczetmek istediğini anlatan Çelik, "Niyetlerini anladık ve Atatürk'ün resmini haczettirmedik" dedi. Mehmet Uygun ise, Başkan Çelik'in açıklamalarının doğru olmadığını belirtti. Atatürk portresinin haczedilmesi gibi bir olayın doğru olmadığını kaydeden Uygun, "Bu olayın gerçekleşmesi asla söz konusu değil. Tamamen algı oluşturmak üzerine yapılmış olan hayal ürünü bir açıklama. Başkan Birsen Çelik'in kendi sosyal medyasındaki açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Makam aracı, makam odasında bulunan koltuklar ve televizyon haczedildi. Bu eşyalar bugün yediemin deposunda ki gerçekleşda muhafaza ediliyor. Görmek isteyen herkes gidebilir. Lafta işçinin hakkını savunuyorlar. Ancak iş gerçek hayata geldiğinde işçinin hakkını alması için yaptığı hukuki mücadele sonucunu bile kabul etmiyorlar. Atatürk üzerinden siyaset yapılıyor. Yaşanan olay siyasi değildir, insani bir olaydır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak gerçekleri saptırmak Atatürk'ün aziz hatırasına büyük saygısızlık. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in yapması gereken, kolunu kaybeden bir işçinin hakkını ödemektir" dedi.



Mehmet Uygun, belediyede işçiyken yaşadığı kazada bir kolunu kaybetti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



MEHMET SÖNMEZ: Atatürk üzerinden algı operasyonu hep aynı zaten.

Daha önce de böyle bir olay yaşanmıştı.

Tiyatro böyle oynanır işte. Adam gibi yönetilen bir tek CHP Belediyesi var mı ki Allah aşkına. Belediyenin işini yaparken iş kazası sonucu kolunu kaybeden garibanın hakkını yemek o kadar mı basitleşti? Atatürk üzerinden algı yapmaya çalışmak seviyesizliktir.

MUSTAFA TURGUT: Beceriksizliklerini başka yöne çekip algı oluşturmaya çalışanlara taviz vermeyeceğiz. Bunlar sadece algı yapmakla meşgul. Kimsenin Atatürk ile ve portresi ile derdi yok ama Atatürk'ün partisindeki kişiler Atatürkçü değil, bu kesin ve net. Atatürk'ü sadece maske olarak kullanıyorlar.

ÖNDER BAZ: CHP yönetimi yalancılıkta sınır tanımaz. İşleri güçleri yalan, iftira, çamur atmak. Onlar anlamaz muhtarım iş kazasının ne demek olduğunu. Kol kopmuş ayak kırılmış onlar onu bilmez!

ERHAN TETİK: Ulu Önder Atatürk'ün posterinin üzerinden olayı başka yönlere çekmek yanlıştır.

Sebahattin ALP