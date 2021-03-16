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Haberler Denizli ‘Elmacı Dede’ Van’daki kahramanlara da ulaştı

’ Van’daki kahramanlara da ulaştı

‘Elmacı Dede’ Van’daki kahramanlara da ulaştı

16.3.2021

DENİZLİ'DE 'Elmacı Dede' olarak bilinen üretici Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları bin 614 kilometre kat ederek geldiği Van'da, terörle mücadele eoen Mehmetçiğe ulaştırdı. Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları; Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz (71), 2.5 gün yol kat ederek ulaştığı Van'da da güvenlik güçlerine elma ikram etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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