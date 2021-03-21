İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005'te ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Güzen'i (54) öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, daha sonra cezaevinden firar eden oğlu Beyrukan Güzen'in ilçeye giriş yaptığını belirledi.
Yapılan takibin ardından Beyrukan Güzen, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hakkındaki hapis cezası kesinleşmiş olan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldürmüştü! Cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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