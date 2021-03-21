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Haberler Denizli 16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldürmüştü! Cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldürmüştü! Cezaevi firarisi 'da yakalandı

'nin ilçesinde 16 yıl önce öldürülen emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılan firari oğlu 'nın ilçesinde yakalandı.

16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldürmüştü! Cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı
AA

21.03.2021, 15:43

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005'te ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Güzen'i (54) öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, daha sonra cezaevinden firar eden oğlu Beyrukan Güzen'in ilçeye giriş yaptığını belirledi.

Yapılan takibin ardından Beyrukan Güzen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkındaki hapis cezası kesinleşmiş olan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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