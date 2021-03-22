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Meteorolojiden Denizli için ‘Turuncu’ uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey, İç ve Batı Bölgelerinde fırtına beklendiği konusunda ‘Turuncu’ uyarısında bulundu. Denizli’de kent merkezinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisi ile Teleferik ve Bağbaşı Yaylası geçici olarak kapatıldı.

Meteorolojiden Denizli için ‘Turuncu’ uyarı geldi
İHA

22.03.2021, 14:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey, İç ve Batı Bölgelerinde bulunan illere 'Turuncu' uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına saatte 50 ile 80 kilometre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına saatte 70 ile 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TELEFERİK SEFERLERİNİ DURDURDU
Ege bölgesinde bulunan Denizli'de 'Turuncu' uyarısı ile birlikte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak kapatılma kararı alındı. İkinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği açıklandı.

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