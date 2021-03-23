FIFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynanacak İtalya-Kuzey İrlanda karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu müsabakasını yönetecek.



İtalya'nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak mücadelede, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.