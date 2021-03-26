  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kışın neredeyse kar görmeyen Çameli’de Mart ayında kar yağdı

Kışın neredeyse kar görmeyen ’de Mart ayında kar yağdı

ilçesinde kış mevsiminde kar etkisini fazla göstermezken Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerek kar yağmaya başladı. İlçe Mart ayında adeta beyaza bürünürken, ekipler yollarda tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kışın neredeyse kar görmeyen Çameli’de Mart ayında kar yağdı

26.03.2021, 11:23

Çameli ilçesinde kış mevsiminde kar yağışına rastlamazken hava sıcaklığının ani yükselmesi ile yalancı bahar yaşandı. Hızla düşen hava sıcaklığı ile birlikte Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır deyimi bir daha gerçek oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgesinde kar yağışı aralıksız devam ederken, kış ayı tekrar yaşanmış oldu.

Vatandaşlar Mart ayında beklenmedik kar yağışının gelmesiyle birlikte gerekli tedbirleri alırken, yalancı baharda çiçek açan ağaçlar karın yağmasıyla birlikte zarar gördü. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde yağan karın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kışın neredeyse kar görmeyen Çameli’de Mart ayında kar yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.