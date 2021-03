İşte Denizli'de koronavirüs denetimlerinin bilançosu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22 ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 741 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 21 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplamda 18 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oyununda kullanılan 2 adreste zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.



Masaj salonu denetimlerinde 5 farklı işyerinden 2'sinin mesul müdürlük belgesi olmadığı, 8 çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerinin yapılmadığı ve 12 çalışan kişinin ise masözlük belgesi bulunmadığı tespit edilerek tutanak tutularak işlem yapıldı.





KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 3 KİŞİYE 2 BİN 580 TL İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 196 işyeri denetlendi. Denetimlerde 736 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 3 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 2 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.





KİMLİK BİLDİRMEYEN 2 APART YETKİLİSİNE 19 BİN 664 TL İDARİ PARA CEZASI

Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kapsamında yapılan denetimlerde ise geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan kontrollerde 6 ayrı adreste 76 apart dairesi ve 5 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda kuralları ihlal eden 2 apart yetkilisine toplam 19 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.