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Haberler Denizli Paraşütüne bağladığı motosikletle uçtu

Paraşütüne bağladığı motosikletle uçtu

Paraşütüne bağladığı motosikletle uçtu

31.3.2021

YAMAÇ paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Denizli'de yaşayan ve daha önce de paraşütte tavla ve okey oynayarak, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yapan 29 yaşındaki Kaval, bu kez Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden motosikletiyle uçma denemesi yaptı. Yaklaşık 20 dakika travertenlerin üzerinde uçan Kaval, Kocaçukur mevkisine başarılı bir şekilde indi.

■ SEBAHATTİN ALP

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