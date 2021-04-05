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’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon

’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak etil alkol ve ürün ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon
İHA

05.04.2021, 17:15

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin yanı sıra 160 litre kaçak etil alkol, 11 bin 560 adet dolma sigara, 79 kilogram nargile tütünü, 55 adet kaçak parfüm, 25 kilogram kaçak çay ve 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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