Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin yanı sıra 160 litre kaçak etil alkol, 11 bin 560 adet dolma sigara, 79 kilogram nargile tütünü, 55 adet kaçak parfüm, 25 kilogram kaçak çay ve 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.