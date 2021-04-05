Paramotorla uçan genç yere çakıldı

Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale ilçesinde paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

YERE YAKIN UÇUYORDU

Güzel havayı fırsat bilip paramotorla uçuş yapmak isteyen Kemal Oturak, Pamukkale travertenlerinin olduğu bölgeye gelerek hazırlıklarını tamamladı. Uçuşa geçen genç adam, herhangi bir sorunla karşılaşmazken, bir süre sonra manevra yapmak istedi. Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevrasını gerçekleştirirken, paramotorunun kanadı kapandı. Feci şekilde yere çakılan talihsiz adamın bacağı kırıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Oturak'ın hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak'ın, yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Sebahattin ALP