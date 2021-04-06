Baskından kaçarken 2’nci kattan atladı

DENİZLİ'DE kumar oynatan, dernek görünümlü iş yerine baskın yapıldı. Polisleri karşısında gören Berna M, ikinci kattan atlayıp kaçmak isterken yaralandı.

Yaralı karısının başında feryat eden Osman M, polislere tehditler savurup elbiselerini parçaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Berna M'yi ayağında ve kolunda kırık olabileceğini belirterek hastaneye kaldırdı.

Kumar baskınında 1'i kadın toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. İşyeri mühürlendi.

■ SEBAHATTİN ALP