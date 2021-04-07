Denizli’de 211 bin kişi 2’nci doz asısını oldu

DENİZLİ'DE bugüne kadar 259 bin aşı yapılırken yaklaşık 147 bin kişi 1. doz, 112 bin kişi de 2. doz aşısını oldu. Sinovac aşısının yanında artık BioNTech aşısının da Denizli'de başladığını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, vatandaşların randevu alırken istediği aşıyı seçebileceğini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP