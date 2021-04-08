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Haberler Denizli Emekli öğretmen koronadan öldü

Emekli öğretmen koronadan öldü

Emekli öğretmen koronadan öldü

8.4.2021

DENİZLİLİ emekli öğretmen Hüdai Akçit (65), korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süre evinde karantina süreci geçiren Akçit, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Akçit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama veda etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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