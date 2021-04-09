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Haberler Denizli 2 kamyon eşya çalan hırsız yakalandı

2 kamyon eşya çalan hırsız yakalandı

2 kamyon eşya çalan hırsız yakalandı

9.4.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 kamyon çalıntı eşya ele geçirildi. Hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli H.K. (50) evinde gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, evin çatı ve bodrumunda bulunan çalıntı eşyalara el koydu. Şüphelinin, otomobiliyle çalıntı eşyaları gece saatlerinde evine getirdiği, kurduğu vinç sistemiyle çatıya çıkardığı belirlendi.

■ SEBAHATTİN ALP

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