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'de iki otomobil çarpıştı, yaralılar var

'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı, yaralılar var
AA

10.04.2021, 22:21

Mehmet Karul idaresindeki 20 DS 728 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda önünde ilerleyen Tayfun Gökduman yönetimindeki 20 AEA 413 plakalı otomobile arkadan çarpı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü Karul, diğer aracın sürücüsü Gökduman ile yanında bulunan Ali Nişan yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerince 3 yaralı, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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