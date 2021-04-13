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Haberler Denizli Akşam evi yandı, sabah ormanda ölü bulundu

Akşam evi yandı, sabah ormanda ölü bulundu

’de gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu. Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Akşam evi yandı, sabah ormanda ölü bulundu
İHA

13.04.2021, 17:18

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde Sami Değirmenci'ye ait ev alevlere teslim oldu. Hasarın oluştuğu evde ise kimseye ulaşılamadı. Alaattin Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Jandarma ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yapılan incelemelerde yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğu belirlendi. Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci'ye ait olduğu belirlendi. Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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