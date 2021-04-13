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Haberler Denizli Kilosu 200 liradan satılıyor! Çam ağaçlarının altından topluyorlar

Kilosu 200 liradan satılıyor! Çam ağaçlarının altından topluyorlar

’nin Buldan ilçesinde çam ağaçlarının diplerinden vatandaşlar tarafından toplanan kuzugöbeğinin fiyatı, et fiyatlarını üçe katlayarak kilosu 200 TL’den satılmaya başlandı.

Kilosu 200 liradan satılıyor! Çam ağaçlarının altından topluyorlar
İHA

13.04.2021, 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 11:01

Buldan ilçesinin iklim yapısı açısından zengin olmasıyla çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarında vatandaşlar kuzugöbeği aradı. Çam ağaçlarının yoğun olduğu kısımlardan vatandaşların topladığı kuzugöbeğine talep giderek artıyor. Kuzugöbeğinin kilo fiyatı açısından bakıldığında etin üç katı oldu.

Bu yıl kış ve bahar aylarında yağmur ve kar yağışının bol olmasıyla birlikte vatandaşlar çam ağaçlarıyla kaplı ormanlara akın ettiler. Bölmekaya, Bozalan, Çamköy, Bostanyeri, Arıklar ve Süleymanlı bölgelerindeki çam ağaçlarının diplerinde kuzugöbeği arayan vatandaşlardan Ali Acar; "Bu yıl geçen yıla göre kuzugöbeği çok. Ancak havaların bir an da soğuması ilerleyen günlerde kuzugöbeğinin bozulmasına neden olabilir.

Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz tükettiğimiz gibi alıcılara da yaş olarak kilosu 200 TL'den satıyoruz. Hem temiz hava alıyoruz, hem de para kazanıyoruz" dedi.

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