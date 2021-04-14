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Haberler Denizli CHP’li Başkan sınır tanımadı

CHP’li Başkan sınır tanımadı

CHP’li Başkan sınır tanımadı

14.4.2021

Denizli'nin CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in evinin inşaatında belediye araçlarının görülmesi ve evin inşaatını üstlenen mühendislik firması hakkındaki iddialar sonrası, Başkan Kepenek kontrolünü kaybetti. İddia sahibinin paylaşımının altına hakaretler yağdıran Kepenek, paylaşımı beğenenlere de "it sürüsü, şerefsizin evladı" yakıştırması yaptı. İddialara sosyal medya hesabından cevap veren Kepenek, "Birileri Honaz'da yaptığım inşaatın kaynağını soruyor. Bu inşaata aldığım her bir malzememin faturaları belgelidir" dedi. Seçimden önceki tüm malvarlığını satarak oğlu ile birlikte gelecekte yaşayacağı bir ev yaptırdığını da kaydetti.

■ SEBAHATTİN ALP

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