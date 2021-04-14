İzmir’de 54 FETÖ şüphelisi gözaltında

İZMİR merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden 54'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 64 askeri personelin yanı sıra 14'ü aktif görevde bulunan 20 polis memurunun da bulunduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.