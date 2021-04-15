Gece evi yanan adam sabah ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde, yalnız yaşayan Sami D'ye (61) ait evde önceki gece yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekibi tarafından aranan ancak bulunamayan ev sahibi Sami D, dün sabah çobanlar tarafından ormanlık alanda otomobilin içinde ölü bulundu. Sami D'nin evini yaktıktan sonra ormanlık alanda otomobilin içinde başına tabanca dayayarak intihar ettiği üzerinde duruluyor. Çıkan yangın ve ardından yaşanan ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP