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Haberler Denizli İplik fabrikası alevlere teslim oldu

alevlere teslim oldu

’de iplik üretimi yapılan fabrikada, elektrik kontağından çıkan korku dolu anların yaşanmasına nenden oldu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, fabrikada bulunan çoğu makineler kullanılamaz hale geldi.

İplik fabrikası alevlere teslim oldu
İHA

18.04.2021, 00:46

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iplik üretim fabrikasında gece saatlerinde bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar yerini alevlere bırakırken, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kepenklerin kilitli olması sebebiyle bir süre yangına dışarıdan müdahale etti. Sonrasından ekipler spiral makinesiyle kilidi keserek içeriye girerken, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fabrikada bulunan çoğu makine kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığını belirledi.

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