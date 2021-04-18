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Haberler Denizli Denizli'de yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

'de yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti
İHA

18.04.2021, 09:08

Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 JT 4116 plakalı aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu.

Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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