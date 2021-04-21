  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Acil sağlık ekibinin zor anları! Hastaya ulaşmak için bakın neler yaptılar

Acil sağlık ekibinin zor anları! Hastaya ulaşmak için bakın neler yaptılar

'nin ilçesinde, dağlık alanda rahatsızlanan kişiye müdahale etmek için ambulansla yola çıkan acil sağlık ekibi, yolu kapatan kütük ve ağaç dallarını kendi elleriyle kaldırdı. Hastaya ulaşarak, hastaneye götüren ekip oldukça zor anlar yaşadı.

Acil sağlık ekibinin zor anları! Hastaya ulaşmak için bakın neler yaptılar
DHA

21.04.2021, 14:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 14:21

Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, Derinkuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine ambulansla yola çıktı. Rahatsızlanan kişiye ulaşmak için ormanlık alandaki yoldan gitmek zorunda kalan acil sağlık ekibi, ağaç kesim çalışması sırasında yola devrilen kütükler ve ağaç dallarıyla karşılaştı.

Ambulans kapalı olan yoldan geçemeyince acil sağlık çalışanları paramedik Ramazan Çalık ile İbrahim Ebci, araçtan inerek elleriyle kütükleri ve ağaç dallarını kenara sürükleyip, yolu açtı. İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık ekibinin bu davranışını, ambulansı kulanan ve araçtan ayrılmayan Süleyman Sarıkayış tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ekipler kısa sürede rahatsızlanan kişiye ulaşarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acil sağlık ekibinin zor anları! Hastaya ulaşmak için bakın neler yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.