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Haberler Denizli Denizli’de 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı çift, yakalandı

’de 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı çift, yakalandı

’nin ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı çift, 'nın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.

Denizli’de 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı çift, yakalandı
İHA

24.04.2021, 17:59

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Denizli'de işlenen bir cinayetin zanlılarının Ortaca'da olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, 2011 yılında Denizli'nin Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde Ünal Yılmaz isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili aranan ve 'kasten öldürme suçundan' haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bedensel engelli Ö.A (43) ve eşi H.A'yı (40) yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.

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