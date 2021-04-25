Tırnaktaki DNA, katil zanlısı genci ele verdi

Denizli'de üniversite öğrencisi sevgilisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) boğarak öldüren ve ifadesinde 'ilişki sırasında yanlışlıkla boğazını sıktım' diyen Recep Eray Hakver'in (22) yalanını, genç kızın tırnaklarındaki DNA ortaya çıkardı.
Tırnak aralarında Hakver'e ait DNA'nın bulunmasıyla katil zanlısı Hakver hakkında, 'kasten öldürme'den müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dehşet veren olay, Pamukkale'de 10 Kasım'da yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet, 2 aydır sevgilisi Recep'le aynı evde kalıyordu. İki sevgili arasındaki kavga sonrasında genç kız evinde ölü bulunmuş ve gözaltına alınan Recep Eray Hakver tutuklanmıştı.
■ İHSAN KARATAŞ
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