Denizli'de jandarmanın bulduğu yaralı angut kuşu tedavi altına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı halde bir kuşa rastladı. Nadir görülen angut kuşu olduğu saptanan hayvana ilk müdahaleyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaptı.

Yaralı ördek, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı.