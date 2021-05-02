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Haberler Denizli 90’lık İsmi nine 2 ayda okuma yazma öğrendi

90’lık 2 ayda okuma yazma öğrendi

90’lık İsmi nine 2 ayda okuma yazma öğrendi

2.5.2021

DENİZLİ'DE Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi. 7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen belirterek "Öğrenmenin yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak, yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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