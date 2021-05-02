Jandarma denetimi havadan da sürüyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, helikopterli denetimlerini pandemi yasağında da devam ettiriyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter ile Çal ilçe ve Çivril-Dinar Devlet Karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapıldı. Belirlenen yol güzergâhının üstünde uçuş yapan helikopter içindeki görevliler kural ihlali yapan araçları tespit ederek, yol üzerinde tertibini alan trafik ekiplerine telsiz ile bildirerek cezai işlem uygulanmasını sağladı. Yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının basit tedbirler ile en aza indirilmesinin mümkün olduğunun önemine dikkat çekilirken, Jandarma Trafik Timlerinin 24 saat sahada görev yaptığını, denetimlerin de aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

■ SEBAHATTİN ALP