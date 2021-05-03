  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

tarafından, 2 Etap 94 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

03.05.2021, 09:44

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Denizli İli Baklan İlçesi 2 Etap 94 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.