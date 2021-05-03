Haberler Denizli Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Denizli İli Baklan İlçesi 2 Etap 94 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

03.05.2021, 09:44