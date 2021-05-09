‘Kız isteme’ ısrarı ölüm getirdi

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde, kız isteme meselesi yüzünden kan döküldü. Olayların fitilini aralarında eskiye dayalı kız isteme gerilimi olan tarafların köy meydanında karşılaşması ateşledi. Zeynel Kaya'nın kızını defalarca isteyen İsmail Yalmaz (28), kardeşi Mehmet Yalmaz (25) ile birlikte kızın babası ve amcasıyla tekrar konuşmak istedi.

CAN HAVLİYLE KURŞUN YAĞDIRDI

TARAFLARIN köy meydanındaki konuşması, kızın babası Zeynel Kaya'nın "Defol git. Defalarca söyledim, sana verilecek kızım yok" sözünün ardından kavgaya dönüştü. Damat adayı İsmail Yalmaz, bıçakla Zeynel Kayan (47) İbrahim Kayan (45) ve Sezgin Kayan'ı (26) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı halde yerde yatan baba Zeynel Kayan, belindeki silahı çekerek İsmail Yalmaz ve Mehmet Yalmaz'a kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden vurulan damat adayı İsmail Yalmaz hayatını kaybederken, kardeşi yaralı olarak kaçtı.

AMCA VE BABANIN DURUMU KRİTİK

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Zeynel Kayan İbrahim Kayan ve Sezgin Kayan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Yalmaz'ın cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak kaçan Mehmet Yalmaz ise saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kız babası Zeynel Kayan ve amca İbrahim Kayan'ın durumlarının ağır olduğu, Sezgin Kayan'ın ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

SEBAHATTİN ALP