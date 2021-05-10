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'de skandal görüntü! Turistlerden çıplak poz

'nde yer alan 'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

Pamukkale'de skandal görüntü! Turistlerden çıplak poz
DHA

10.05.2021, 16:30

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.

Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı. Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.

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